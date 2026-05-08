E’ in programma per oggi, venerdì 8 maggio alle 19, il comizio della candidata a sindaco di Milazzo Laura Castelli. L’appuntamento è a piazza della Repubblica, nei pressi del monumento di Luigi Rizzo.

All’incontro, nel corso del quale la Castelli parlerà delle elezioni amministrative in programma nella Città del Capo il 24 e il 25 maggio prossimo e del suo programma elettorale, prenderà parte anche l’onorevole Cateno De Luca leader di Sud Chiama Nord.

In questi giorni la candidata a sindaco Laura Castelli ha puntato il dito contro l’attuale amministrazione denunciando con un video le criticità legate all’accessibilità del Castello di Milazzo. La questione è stata sollevata dopo la segnalazione di una mamma che non è riuscita a far entrare la figlia disabile. Eppure, sottolinea la Castelli, sul sito ufficiale del Comune la struttura viene indicata come accessibile alle persone con disabilità. La candidata di Sud Chiama Nord, sempre nello stesso video, ha inoltre messo in evidenza una situazione di degrado diffuso che riguarda anche la cittadella fortificata di Milazzo.

A replicare è stata la consigliera Alisia Sottile. «Fa davvero sorridere vedere come coloro che hanno contestato aspramente ogni intervento di questa amministrazione volta a migliorare l’accessibilità al Castello adesso si scandalizzino del fatto che esso non sia accessibile ai disabili! Ma va?! Davvero? Se ne sono accorti solo adesso? Viene da domandarsi perché allora abbiano provato ad ostacolare con ogni mezzo proprio quei lavori, posti in essere dall’ amministrazione, che avevano questo obiettivo, arrivando addirittura a fare un’interrogazione al Parlamento regionale per bloccarli».





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