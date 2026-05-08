Torna uno degli appuntamenti più attesi della vela d’altura nel comprensorio tirrenico: domenica prenderà il via la 13ª edizione del Trofeo Golfo di Milazzo, manifestazione organizzata dal Nuovo Circolo del Tennis e della Vela e dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Milazzo.

Saranno 19 le imbarcazioni partecipanti, provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria, a conferma del crescente interesse verso una regata ormai consolidata nel panorama velico del Sud Italia. A bordo, oltre 100 velisti tra armatori ed equipaggi, pronti a confrontarsi lungo un percorso tecnico e spettacolare nelle acque del promontorio mamertino.

La partenza è prevista alle 11 dalla Marina Garibaldi. Il tracciato di gara prevede il suggestivo periplo di Capo Milazzo, uno dei passaggi più affascinanti dal punto di vista paesaggistico e tecnico, seguito dal doppiaggio di una boa posizionata a ponente. Successivamente, la flotta farà rientro verso la Marina Garibaldi, dove sarà posto il traguardo finale.

Il Trofeo Golfo di Milazzo rappresenta non solo un’importante occasione sportiva, ma anche un momento di promozione del territorio e della cultura marinara locale, richiamando appassionati e addetti ai lavori da diverse regioni del Mezzogiorno.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, che anche per questa tredicesima edizione confermano l’impegno nella valorizzazione della vela e nella crescita di eventi capaci di coniugare sport, turismo e aggregazione.

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