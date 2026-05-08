Le Aree Marine Protette di Sicilia e Campania celebrano San Francesco. Con un evento unico nel suo genere che si svolgerà a Milazzo. Sabato 9 maggio, infatti, la reliquia del Mantello di San Francesco di Paola, protettore della gente di mare, verrà portata in mare con al seguito un corteo di barche e alla presenza dei rappresentanti delle AMP delle città in cui esiste un legame con San Francesco.

L’organizzazione della manifestazione parte dall’Area Marina Protetta Capo Milazzo presieduta da Giovanni Mangano in collaborazione con il Santuario mamertino che, per l’occasione, ha chiamato a raccolta le Autorità Civili, Militari e della gente di mare. L’imbarco dell’insigne Reliquia è in programma alle 16 dal Porto di Milazzo e il corteo religioso con le imbarcazioni arriverà alla Baia di Sant’Antonio per la benedizione.

Non casuale la scelta della reliquia portata in mare, simbolo del miracolo che San Francesco, fece quando, rifiutato dai barcaioli a Catona perché privo di denaro, attraversò lo Stretto di Messina verso la Sicilia per fondare conventi del suo Ordine dei Minimi stendendo il suo mantello sulle onde e usandolo come zattera.

I festeggiamenti in onore di San Francesco prevedono la mattina di sabato 9 maggio un altro evento in mare. La 13ª edizione del Trofeo Golfo di Milazzo con 19 imbarcazioni in regata provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria. A bordo, oltre 100 velisti pronti a confrontarsi lungo un percorso nelle acque del promontorio mamertino. La partenza è prevista alle 11 dalla Marina Garibaldi. Il tracciato di gara prevede il suggestivo periplo di Capo Milazzo. Il Trofeo Golfo di Milazzo rappresenta non solo un’importante occasione sportiva, ma anche un momento di promozione del territorio e della cultura marinara locale.

Il giorno dopo, domenica 10 maggio, al termine della messa solenne celebrata da Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo emerito, verrà firmato tra l’ordine dei Minimi rappresentato da padre Saverio Cento e le aree marine protette un patto di Amicizia.

«Dopo sette anni di nostra attività sul territorio – confessa il presidente Mangano – era doveroso rendere omaggio a San Francesco che protegge chi naviga e chi lavora in mare. Riuscire a siglare un patto tra l’ordine religioso e le AMP riveste un’importanza notevole e ci rende orgogliosi».

Domenica 10 maggio si svolgerà anche la seconda processione in programma nell’ambito dei Festeggiamenti del Santo Padre. Alle 18, dopo la celebrazione della Santa Messa, prenderà il via la processione della Berrettella. Al termine della quale San Francesco, rimasto domenica scorsa nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, verrà portato in processione per le vie del borgo marinaro di Vaccarella per poi far ritorno al Santuario di San Francesco. «Ho subito accolto con entusiasmo – precisa padre Saverio – l’idea di un corteo in mare. Un modo per rafforzare la costante presenza del Santo Padre tra la gente di mare»

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