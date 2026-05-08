Si accendono sempre più a Milazzo i toni della campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio. Stasera sul palco di piazza della Repubblica si è svolto il comizio della candidata a sindaco Laura Castelli accompagnata sul palco dall’onorevole Cateno De Luca che ha parlato per ultimo. Il primo è stato l’onorevole Matteo Sciotto. E il leader di Sud Chiama Nord, così come preannunciato, non ha risparmiato nessun colpo al sindaco uscente Pippo Midili.

Più pacati i toni, invece, da parte del candidato a primo cittadino per la coalizione progressista Michele Vacca, che allo stesso orario è salito sull’altro palco allestito in Piazza Caio Duilio con i deputati Calogero Leanza e Maria Stefania Marino.

E intanto, appena completati, vengono fuori i dati del secondo sondaggio di curato da Winpoll. I primi dati erano stati diffusi lo scorso gennaio dall’associazione culturale “Il Diario Metropolitano” che aveva commissionato il lavoro.

Nelle intenzioni di voto il sindaco uscente Pippo Midili rimane in testa con il 53,1 per cento di gradimento. Seguito da Laura Castelli 14,8 per cento, Lorenzo Italiano 13,5 per cento, Michele Vacca 8,7 per cento, Giuseppe Falliti 6,3 per cento e Carmelo Torre 3,6 per cento.

Il sindaco uscente Pippo Midili conquista anche molta fiducia da parte dei cittadini per il singolo candidato. Esattamente il 28 per cento seguito da Michele Vacca 22 per cento, Laura Castelli 18 per cento, Lorenzo Italiano 14 per cento, Carmelo Torre 8 e Peppe Falliti 7 per cento.

Per quanto riguarda la fiducia negli esponenti politici, al primo posto il sondaggio piazza sempre Midili con il 66 per cento, seguito da Vacca, Castelli, Falliti, Italiano e Torre.

Il periodo di realizzazione delle interviste risale al 4 ad oggi 8 maggio su una popolazione di riferimento milazzese, maschi e femmine dai diciotto anni in su. Cinquecento le interviste completate.

Rimangono altri quindici giorni di campagna elettorale che si preannuncia molto combattuta.

Oggi, dopo il comizio di due giorni fa del leader di Controcorrente Ismaele La Vardera, il suo candidato a sindaco Peppe Falliti ha presentato una segnalazione esposto nei confronti della consigliera Bambaci nominata lo scorso gennaio componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) di Messina. L’ipotesi avanzata dal medico ambientalista è che l’assunzione del ruolo di amministratore presso lo I.A.C.P. (Ente pubblico economico regionale vigilato) configura una palese causa di incompatibilità sopravvenuta ex Art. 63 TUEL.

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