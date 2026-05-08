L’Under 19 della Svincolati Milazzo si è laureata Campione Interregionale al termine di una splendida cavalcata. La formazione milazzese guidata da coach Maganza ha trionfato ottenendo nel totale ben 31 vittorie con soltanto un passo falso. Nella finale Playoff ha battuto nettamente, sia in gara-1 che in gara-2, la Savio Messina.

Al termine della sfida svoltasi al Pala Milone la Cristina Correnti, presidente Fip Sicilia, e Antonio Nicosia, Assessore allo Sport del Comune di Milazzo, hanno premiato la compagine del presidente Riccardo Giambò.

Adesso per i mamertini l’attenzione si sposta sugli spareggi per provare a centrare anche le finali nazionali.

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