La chiesa del Rosario di Milazzo (FOTO OGGI MILAZZO)Statuette rubate dalla chiesa del Rosario. Oggi la riconsegna con il Sostituto Procuratore Scavone 7 Maggio 2026 Cronaca Oggi, alle 17.30, nella Parrocchia Nostra Signora del Santo Rosario, si procederà alla presenza anche del Sostituto Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Catania Fabio Scavone, alla restituzione, al parroco della chiesa, di undici statuette in legno raffiguranti apostoli, risalenti al XVIII secolo, asportate da quel luogo sacro il 29 dicembre 1975. Le statuette sono state recuperate all’esito di un’indagine diretta dall’autorità giudiziaria e condotta dai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Palermo. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.417 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT