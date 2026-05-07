Grande soddisfazione per la classe 1B del plesso Garibaldi dell’IC Secondo, che si è aggiudicata il terzo posto a livello nazionale al prestigioso Concorso Artistico Nazionale Pasquale Celommi, edizione dedicata al tema “Oceani e biodiversità”.

L’opera premiata, intitolata “Siso”, è stata realizzata con la tecnica della cianotipia, un’antica e affascinante tecnica fotografica che conferisce alle immagini la caratteristica tonalità blu prussiano e rappresenta il prodotto finale di un progetto educativo che ha coinvolto alunni di diversa provenienza, uniti da un obiettivo comune: la tutela e la salvaguardia delle specie marine e della loro biodiversità. Grande partecipazione alla cerimonia che ha avuto luogo nell’auditorium della Garibaldi a cui erano presenti i genitori e la Dirigente Alma Legrottaglie che si è complimentata con i ragazzi per questo grande successo.

Al centro del progetto c’è Siso, un capodoglio che ha perso la vita intrappolato in una rete da pesca, il cui scheletro è oggi conservato presso il MuMa di Milazzo (ME) come monito affinché simili tragedie non abbiano più a ripetersi.

L’opera è stata selezionata dalla Commissione tra quindici finaliste a livello nazionale, a testimonianza della qualità del lavoro svolto dai ragazzi e della profondità del messaggio che hanno saputo trasmettere attraverso l’arte.

Un risultato che va ben oltre il podio: è la dimostrazione che i giovani, sapientemente guidati dai loro docenti, quando vengono coinvolti in percorsi significativi, sanno parlare al mondo con sensibilità, creatività e consapevolezza.

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