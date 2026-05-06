Oggi a Milazzo l’incontro con l’onorevole Ismaele La Vardera. Con lui il candidato Peppe Falliti 6 Maggio 2026 Senza categoria Oggi mercoledì 6 maggio alle 20, in piazza Caio Duilio, l’onorevole Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente, parlerà ai milazzesi per sostenere la candidatura a sindaco di Peppe Falliti. La lista dei ventiquattro candidati alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio di ControCorrente a Milazzo è stata la prima ad essere stata deposita lo scorso 27 aprile. «Grazie all’attività del giovane Ismaele ed alla storia di tanti cittadini milazzesi – scrive il candidato a sindaco Peppe Falliti – si è potuto concretizzare un progetto di legalità che rappresenta un momento importante per lo sviluppo di una nuova coscienza per i siciliani che credono fermamente nei valori democratici e di giustizia sociale». Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 984 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT