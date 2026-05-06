Oggi, mercoledì 6 maggio alle 18:45 al Teatro Trifiletti è in programma la presentazione ufficiale delle liste che sostengono la candidatura di Pippo Midili a sindaco di Milazzo.

«Donne e uomini – scrive il sindaco uscente – che hanno scelto di mettersi in gioco con impegno, competenza e amore per la nostra Città. Ogni lista rappresenta energie, esperienze e sensibilità diverse, unite da un obiettivo comune: continuare a costruire una Milazzo sempre più forte, moderna e vicina ai cittadini».

Sono sette le liste presentate che sostengono Pippo Midili. Designati i primi quattro assessori: Antonio Nicosia (Fare Milazzo), Santi Romagnolo (Liste Civiche) Nino Italiano (CambiaMente), Giulia Buono vicina alla società civile ed al volontariato cittadino.

Altri due gli incontri già in programma per il sindaco uscente. Uno sabato 9 maggio alle 18, Pippo Midili parlerà a Palazzo d’Amico dello “Sport che verrà: progetti e tempi per una città che cresce in meglio”.

L’incontro tra gli operatori della movida e della ristorazione, invece, si svolgerà martedì 12 maggio alle 18 presso il Lounge bar Radici Milazzo. Una tavola rotonda, promossa dall’Associazione Il Futuro è Nostro e dal giornale di eventi e food Il Tirrenico, moderata dal giornalista Santi Cautela. L’evento è rivolto e aperto a tutti gli operatori del settore proprio per evidenziare criticità e proporre eventuali proposte per la tutela dell’intero comparto.

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