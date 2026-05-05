I Vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo, con il supporto di un’autoscala e un’autobotte provenienti dalla sede centrale di Messina, sono intervenuti per un incendio scaturito all’interno di un’abitazione in via Nazionale Corriolo a San Filippo del Mela.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato originato dal surriscaldamento di un camino.

Non si registrano vittime o feriti, poiché gli occupanti sono riusciti ad abbandonare l’edificio in tempo.

Dopo gli interventi di bonifica e messa in sicurezza di tutta l’area coinvolta, la squadra ha fatto rientro in sede. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Milazzo.

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