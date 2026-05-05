Un giovane in escandescenza è stato bloccato stamattina dal personale della Guardia Costiera proprio di fronte il tiro a segno a Ponente.

Il ragazzo quando è stato fermato ha incominciato a colpirsi il volto con dei pugni mettendo in difficoltà gli uomini della Capitaneria di Porto che stavano per entrare al Poligono per un corso.

Sul posto è subito arrivata una pattuglia della Polizia di Stato che ha gestito la situazione e bloccato il giovane raggiunto subito dopo dal padre.

A quanto pare il ragazzo, in evidente alterazione psicofisica, aveva aggredito poco prima dei passanti all’angolo tra piazza Roma e via Umberto I nei pressi della nota pescheria “Il Santo”.

Vittime dell’inspiegabile violenza due settantenni. Entrambe colpite al volto con un pugno. E un altro gruppo di anziani seduti a piazza Roma. Immediato l’intervento dei passanti e soprattutto del titolare della pescheria che ha inseguito il giovane fino a Ponente dove ha chiesto aiuto al personale della Capitaneria di Porto di Milazzo.

Le vittime sono state soccorse dai sanitari del 118. Alcuni medicati sul posto altri portati al Pronto soccorso dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo.

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