Elezioni, oggi la presentazione della lista “Prima Milazzo, Noi Moderati e Partiamo da Qui” 4 Maggio 2026 Cronaca Verrà presentata oggi pomeriggio la lista Prima Milazzo, Noi Moderati e Partiamo da Qui che supporta la candidatura a sindaco di Pippo Midili. L’incontro si svolgerà alla Terrazza Manzoni, alle 18. Ecco i nomi dei ventiquattro candidati: Arena Sarah, Capone Marina, Caruso Roberta, Cuppari Dalila, Cusumano Maria Rosaria, Di Flavia Stefano, Fiumara Raimondo, Impellizzeri Luigi detto Gino, Lupo Sergio, Mannino Anna, Marchese Alessandro, Merrina Caterina, Milone Daniela Nunziata, Petrella Sofia, Picciolo Antonio, Pino Sebastiano, Ragusi Giuseppe detto Pino, Russo Giuseppe Pierpaolo detto Peppe, Saporita Salvatore, Sottile Nicola, Spinelli Fabrizio, Sterrantino Roberta, Ullo Stefano, Vizzini Sergio. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 361 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT