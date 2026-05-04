Lorenzo Italiano durante un comizio (FOTO OGGI MILAZZO)Elezioni, oggi il candidato a sindaco Italiano presenta il programma elettorale e la sua squadra 4 Maggio 2026 Cronaca Oggi, lunedì 4 maggio alle 19 a Palazzo D’Amico, il candidato a sindaco di Milazzo Lorenzo Italiano presenterà ufficialmente il programma elettorale e la squadra che lo accompagnerà in questa competizione amministrativa. L’incontro rappresenta un’occasione per illustrare alla cittadinanza le linee guida del progetto politico, gli obiettivi per il futuro della città e la squadra che contribuirà alla realizzazione di tali proposte. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 410 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT