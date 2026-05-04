Oggi, lunedì 4 maggio alle 19 a Palazzo D’Amico, il candidato a sindaco di Milazzo Lorenzo Italiano presenterà ufficialmente il programma elettorale e la squadra che lo accompagnerà in questa competizione amministrativa.

L’incontro rappresenta un’occasione per illustrare alla cittadinanza le linee guida del progetto politico, gli obiettivi per il futuro della città e la squadra che contribuirà alla realizzazione di tali proposte.

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