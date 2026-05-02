Il Santuario di San Francesco di Paola si prepara ad accogliere stasera, sabato 2 maggio, uno spettacolo speciale all’insegna della musica e della tradizione.

Alle 21 andrà in scena “Note dal Santuario”, un concerto che vedrà protagonisti la Banda Musicale dell’Associazione Giovanni Paolo II di Olivarella e il Coro Sentinelle del Mattino di Milazzo.

L’evento si inserisce nel programma dei festeggiamenti dedicati a San Francesco di Paola, santo profondamente legato alla comunità locale milazzese.

Le celebrazioni entreranno nel vivo con la tradizionale processione, che quest’anno si svolgerà in due giornate, domani domenica 3 e domenica prossima 10 maggio, rendendo ancora più significativo il calendario delle iniziative religiose e culturali.

A guidare l’esecuzione musicale sarà il maestro Giuseppe De Luca, punto di riferimento artistico per entrambe le realtà coinvolte. Sotto la sua direzione, banda e coro proporranno un programma variegato, pensato per valorizzare sia la dimensione spirituale sia quella musicale dell’evento. Il repertorio alternerà infatti brani ispirati alla figura e al messaggio di San Francesco di Paola ad altri pezzi prettamente bandistici, creando un percorso sonoro capace di coinvolgere ed emozionare il pubblico.

La Banda Musicale “Giovanni Paolo II”, presieduta da Domenico Mendolia, continua a distinguersi per il suo impegno nella diffusione della cultura musicale e per la qualità delle sue esibizioni.

Protagonista anche il Coro “Sentinelle del Mattino” conferma il proprio ruolo di realtà corale radicata nel territorio, capace di coniugare tradizione e crescita artistica.

“Note dal Santuario” si preannuncia dunque come un appuntamento di grande valore, inserito nel cuore dei festeggiamenti non solo religiosi ma anche culturali dedicati al Santo. Una serata che unirà musica, devozione e comunità, offrendo un’occasione preziosa per vivere il Santuario in una dimensione diversa, fatta di armonie, voci e condivisione.

Articolo di MARCO GITTO

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