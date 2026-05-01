Festeggiamenti San Francesco, modifiche alle viabilità il 3 e il 10 maggio. I dettagli

Festeggiamenti San Francesco, modifiche alle viabilità il 3 e il 10 maggio. I dettagli

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, Patrono Principale in perpetuo della Sicilia, Compatrono e Custode della Città di Milazzo e Protettore della Gente di Mare d’Italia, sono previste due importanti processioni religiose che comporteranno temporanee modifiche alla viabilità cittadina.

Processione del Simulacro – Domenica 3 maggio 2026. A partire dalle 16, il corteo attraverserà numerose vie cittadine, tra cui Via D’Amico Rodriguez, Via San Domenico, Via San Giuseppe, Via Papa Giovanni XXIII, Via Gen. Del Bosco, Piazza Roma, Via Umberto I, Via Giorgio Rizzo, Via dei Mille, Via F. Crispi, Piazza della Repubblica e Lungomare Garibaldi, con rientro presso la Parrocchia di Santa Maria Maggiore.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza: dalle 11:30 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il percorso. Sarà inoltre disposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare fino al passaggio della processione, comprese le strade intersecanti.

Processione della “Berrettella” – Domenica 10 maggio 2026. Con partenza alle 17:40, il corteo interesserà Via Santa Maria Maggiore, Via Mezzaluna, Lungomare Garibaldi, Salita San Francesco e Piazzale San Francesco.

Anche in questo caso dalle 14 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie interessate. Sarà attuata la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso e nelle strade limitrofe.

Le misure sono state adottate per garantire la sicurezza pubblica e privata, in conformità alle disposizioni del Ministero dell’Interno e del Questore di Messina, condivise nel corso del tavolo tecnico tenutosi il 23 aprile 2026 presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà installata almeno 48 ore prima degli eventi e a collaborare per il regolare svolgimento delle manifestazioni religiose.

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