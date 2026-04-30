L'ingresso del Castello di MilazzoMilazzo, riapre il Castello. L’accesso consentito grazie a un percorso pedonale 30 Aprile 2026 Cronaca Il Castello di Milazzo riapre al pubblico a partire dal giorno 1° maggio. L’accesso sarà consentito esclusivamente attraverso percorso pedonale, per motivi connessi alla tutela della pubblica e privata incolumità, considerata la presenza di lavori tuttora in corso di esecuzione all’interno dell’area. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 600 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT