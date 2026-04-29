Presentate le tre liste del candidato a sindaco Lorenzo Italiano. Con i nomi dei cinque assessori 29 Aprile 2026 Cronaca Presentate oggi le tre liste a sostegno del candidato a sindaco Lorenzo Italiano. LORENZO ITALIANO SINDACO. Italiano Lorenzo, Andaloro Alessio, Basile Cristian, Bella Massimo, Capone Maurizio, Celi Iris Rosaria Salvatrice, Cusumano Antonino Francesco, De Felice Maurizio Salvatore, Di Bella Giovanni, Donato Deborah Stefania, Galdino Caterina detta Katia, Giorgianni Giuseppe, Gitto Antonio, Impalà Filippo, Isgrò Carmelina, Marcellini Giuseppa, Materia Giuseppa, Papale Giovanni, Polito Azzurra, Quartarone Maria Cristina, Rizzo Giuseppe, Salmeri Vincenza, Staiti Sandro, Vento Vanessa MILAZZO AL CENTRO. Bellamacina Michelangelo, Buonanotte Domenica, Calabrò Gabriele, Corrieri Christian, Di Flavia Grazia, Incremona Paolo, Mangano Rosalia, Milone Massimo, Perdola Lorenzo, Romeo Vincenzo, Saddi Danilo, Scolaro Francesco, Scalzo Francesco Giuseppe, Scarcella Giorgio, Sindoni Nunziata, Sottile Antonio Angelo, Di Amico Alessandro, Ferrara Aurora. INSIEME PER MILAZZO. Arato Luisella, Abati Arcangelo Smeralda, Alibrando Giovanni, Bella Macina Umberto, Bitto Giuseppina detta Giusi, Italiano Antonella, Italiano Claudio Mario detto Claudio, Irrera Luca, La Malta Antonio, Maio Nunziata detta Nunzia, Mastroeni Simone Hamon detto Simone, Milioti Domenica Andreana, Raffaele Mariella, Saporita Vincenzo, Scibilia Francesco, Zullo Santina Gli assessori sono: Pia Pollina, Maurizio Capone, Franco Cusumano, Giovanni Di Bella, Claudio Italiano Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.878 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT