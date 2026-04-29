Presentata la lista del candidato a Carmelo Torre. I nomi dei diciassette candidati al consiglio 29 Aprile 2026 Cronaca Presentata oggi la lista a sostegno del candidato a sindaco Carmelo Torre. CARTA CANTA. Torre Carmelo, Abramo Rosario, Calcagno Giuseppa, Calderone Aurora, De Luca Piero Antonio, Della Porta Kevin, Formica Biagio, Gomes Milani Cassia Regina, La Torre Gabriele Francesco, Marchello Giuseppe, Marchello Rosalba, Parisi Giorgia, Pati Rosaria, Pino Domenica Stefania, Pino Gabriele, Rahman Ataur, Saccà Maodda Alberto. Assessori designati: Maodda Alberto, Patì Rosaria, Paolo Alacqua, Marchiello Rosalba Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 793 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT