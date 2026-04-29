Il Liceo Artistico Guttuso di Milazzo ha inaugurato le attività del Maggio dei Libri con un ospite prestigioso l’artista Tony Canto. Il suo libro recentemente pubblicato, “A mare si gioca” è stato analizzato nelle classi, e rielaborato dagli studenti in molteplici forme artistiche.

Tony Canto, musicista, cantautore, arrangiatore, produttore di spessore nazionale ed internazionale, ha accettato l’invito del Dirigente Scolastico, prof.ssa Delfina Guidaldi, a partecipare al progetto letterario annuale del Liceo Artistico (referente la professoressa Anna Arizzi). In un tessuto tematico con scambi tra musica e letteratura le sue pagine e le sue canzoni sono state accostate a testi di Ungaretti, Pavese, Calvino, Caproni, De Moraes, Saramago.

Molto apprezzati ed emozionanti i pezzi eseguiti dal vivo, chitarra e voce, in italiano e in lingua brasiliana. Intensa l’attività musicale di Tony Canto, in questo momento, con numerosi progetti: è in tournèe per i suoi ultimi due lavori discografici , “Anima”, 2025”, e “Modugno- Jobim”, Rio 2026 , in duo con Celso Fonseca, per “Biscoito Fino”(quest’ultimo album prevede concerti in Italia e in Brasile). Altri concerti sono in 5etto (Influenze jazzistiche) e in trio (“A bassa voce”, con Fabrizio Bosso alla tromba e Ferruccio Spinetti al contrabbasso).

Tony Canto sta collaborando con Simone Cristicchi, Simona Molinari, Tosca.

«Siamo particolarmente grati all’artista – scrive l’istituto in un comunicato stampa – che ha rinnovato la sua stima e l’amicizia per il Guttuso, la Dirigente, i professori e gli studenti hanno omaggiato Tony Canto con doni realizzati a scuola appositamente per lui».

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