«Un grande esercizio di democrazia e partecipazione. Nonostante settimane di fango e tentativi di delegittimazione, la risposta della città è stata straordinaria. All’inizio dicevano che non saremmo riusciti a presentare nemmeno una lista. Poi che arrivare a due sarebbe stato impossibile. Oggi, a sostegno del progetto Laura Castelli Sindaco, ci sono quattro liste: Castelli Sindaco di Milazzo, De Luca Sindaco di Sicilia, Una marcia in più per Milazzo e La Svolta per Milazzo».

Lo afferma Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord e candidata sindaco di Milazzo. «È stato un lavoro intenso, emozionante, faticoso. Alcuni nostri candidati hanno subito pressioni evidenti per farli desistere. Ma è successo l’opposto: proprio questi atteggiamenti, a partire da quelli del sindaco uscente Midili e dei suoi, hanno spinto ancora più persone a metterci la faccia. Perché Milazzo può tornare a correre davvero.Sia chiaro: nessuno si permetta di attaccare o delegittimare i nostri candidati. Pretendiamo rispetto per donne e uomini che, con coraggio e libertà, hanno scelto di scendere in campo.E chi attacca, come già sta accadendo, dimostra solo due cose: di avere paura di noi e di non avere argomenti per contrastare la nostra concretezza. Adesso inizia la fase decisiva. E con questa squadra ce la giochiamo alla pari, con tutti. Andiamo avanti parlando di temi, di programmi e raccontando la nostra visione per questa città straordinaria», conclude Castelli.

Gli assessori designati sono: Cateno De Luca, Matteo Sciotto, Francesco Gallo, Pippo Lombardo e Danilo Lo Giudice

“Castelli Sindaco di Milazzo”. Arena Antonio, Basile Giuseppe, Buscema Flavia, Cannistrà Antonio, Caruso Giuseppe, Currò Fortunato, Genovese Luigi, Guerrera Eugenie, Imbesi Giuseppe, Lo Presti Matteo, Maiorana Alessandro, Malta Giuseppe, Mancuso Giovanni, Massaro Alessia, Messina Mario Grazia, Mirabile Massimo, Monterosso Giacoma, Picciolo Chiara, Pino Elisabetta, Praticò Antonio, Rizzo Vito, Smedile Viviana, Guido Mario Grazia, Vlad Aurica.

“De Luca Sindaco di Sicilia”. Alessi Valentina, Bucca Luigi, Buzzanca Rosario, Calderone Massimo, Cambria Antonino Gabriele, Carbone Angela, Currò Giuseppe, Di Grande Teresa, Fedele Martina Alessia, Fontana Salvatore, Giunta Francesco, Giurba Rosario, Isgrò, Andrea, Inferrera Letteria, La Camera Veronica, Malgeri Gabriele, Merlino Claudio, Antonio Nania Antonio, Natoli Vincenzo, Perticari Alessandro, Picciolo Gabriele, Previte Rachele, Sciliberto Tizianamaria, Todaro Saverio.

“Una Marcia in Più per Milazzo”. Castelli Laura, Amato Vincenzo, Massimo Cacace, Fabrizio Cardaci, Luca Cattafi, Santo Condurso, Salvatore Crisafulli, Giuseppe detto Pippo, Currò Francesco detto Ciccio, D’Amico Stefano, Di Bella Francesca, Di Carlo Barbara, Di Vincenzo Francesco, Flandin Marco, Genovese Stella, Irrera Concetta, Milicia Giuseppina Antonella, Picciolo Tiziana, Pino Antonino detto Tonino, Pruiti Ciarello Giorgia detta Giorgia, Quattrocchi Stefania, Russo Salvatore zio Salvo, Scopelliti Mariagrazia, Sottile Giuseppe, Turca Angelica.

“La Svolta per Milazzo”. Abbate Antonino, Battagliero Rosa, Bucca Santi, Caruso Massimo Pasquale, Catalfamo Diana, Cianciafara Francesco, Di Perri Ivan, La Rocca Pasquale, Lombardo Carmelo, Martorana Monia, Pietrafitta Domenica, Rando Luigi Paolo detto Paolo, Santoro Rosa, Stracuzzi Carmelo, Surace Maria Francesca, Terranova Giuseppina, Tortorici Concetta.

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