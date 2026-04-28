Presentate altre tre liste a supporto di Midili. Ecco i nomi dei candidati al consiglio comunale 28 Aprile 2026 Presentate oggi altre quattro liste a supporto della candidatura del sindaco uscente Pippo Midili per le elezioni amministrative di Milazzo in programma il 24 e 25 maggio. Sono quelle di Cambiamente, Fare Milazzo e Forza Italia. CAMBIAMENTE. Alfino Chiara, Amato Antonino, Armadillo Raffaella, Coppolino Franco Mario, Costantino Salvatore, Cutropia Valentina, De Simone Mariarosaria, Di Natale Chiara, Ficarra Danilo Francesco, Giorgianni Melania, Italiano Antonino, Magliarditi Maria, Maisano Antonino, Malfa Rosa Maria, Martino Anthony, Mazzù Francesca, Milazzo Stefano, Picciolo Pietro Antonio, Pitì Gaetano, Russo Angelo, Ruvolo Antonino, Salmeri Giusy, Sotera Eleonora, Trimboli Piera. FARE MILAZZO. Aragona Fabio, Barresi Salvatore, Branciforte Antonino Orazio, Costantino Santa, De Gaetano Manuela, Furnari Angelica, Giambò Riccardo, Grasso Salvatore, Ingiustria Domenico, Irrera Martina, Lambertini Tindaro, Napoli Antonino, Nicosia Antonio Franco, Parlavecchio Antonio Paolo, Pino Marco, Polito Ester, Principato Martina, Romagnoli Rita, Rosselli Luigi, Ruggeri Giuseppe, Russo Sabrina, Sesta Valentino, Trimboli Francesco, Valenti Francesca FORZA ITALIA. Capone Giorgia, Agnoletti Deborah, Anastasi Carmen, Aricò Letizia, Bagli Massimo, Briguglio Laura, De Luca Rosaria Maria, Formica Maria Antonella, Giannetto Giuseppe, Grasso Salvatrice Gioconda, Impalà Maria Francesca, Isgrò Carmen, Italiano Nunziata, Luca Antonino, Locantro Anna, Lucchese Noemi, Lucchesi Giulia, Maimone Angelo, Maio Rosaria, Oliva Alessandro, Pirri Silvio, Saja Federica, Saraò Santi Michele, Stagno Giuseppe. A questo punto manca solo la lista Prima Milazzo che verrà presentata domani mattina. Quella di Fratelli d’Italia è stata presentata anche stamattina. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.115 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT