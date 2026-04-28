Presentata la lista del candidato a sindaco della coalizione progressista Michele Vacca. I nomi 28 Aprile 2026 Presentata oggi la lista a sostegno del candidato a sindaco della coalizione progressista Michele Vacca. I candidati al consiglio comunale sono: Abbriano Gioacchino, Andaloro Francesco, Cannistrá Angela, Catalano Puma Sergio, Chiaramonte Francesca, Cusumano Massimo, D’Alì Licia, Di Dio Chiara, Donato Domenico, Donato Maria, Gallo Filippo, Gitto Francesco, Gitto Mariagrazia, Insolera Alfio, Lala Matilda, La Malfa Giovanni, Longo Simonetta, Mingarelli Lorenzo, Pecora Maria Carmela, Ragusi Maria, Soraci Daniela Maria, Taranto Esmeralda, Utano Giovanni, Vacca Michele. Gli assessore designati sono: Assessori: Giovanni Utano (M5S), Riccardo Lo Presti (M5S), Carmen Manna (PD), Francesco Gitto (PD). Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 743 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT