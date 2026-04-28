Al via il Festival “Sentieri di Mare” promosso dal Gac “Golfo di Patti”. Si tratta di una serie di eventi per la promozione e la valorizzazione del territorio, del mare e delle attività del Gac. La rassegna prevede un appuntamento in ognuno dei quattordici comuni aderenti al Gac Golfo di Patti (Patti, Sant’Agata di Militello, Torrenova, Capo d’Orlando, Naso, Brolo, Piraino, Gioiosa Marea, Oliveri, Falcone, Furnari, Terme Vigliatore, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo).

Il primo evento è in programma giovedì 30 aprile a Milazzo in Marina Garibaldi con l’allestimento di un villaggio dedicato alla cultura marinara. Sono previsti stand informativi, incontri, seminari, mostre, show cooking e degustazioni.

L’apertura ufficiale è fissata per le 10:30 alla presenza delle istituzioni locali. A seguire, dalle 11:30, prenderanno il via i laboratori sensoriali dedicati all’educazione alimentare, mentre alle 13 aprirà un primo percorso di degustazione. Nel pomeriggio alle 18 è previsto uno show cooking a cura dello chef Antonino Laganà, mentre alle 19:30 si svolgerà una degustazione di piatti a base di prodotto ittico locale. La giornata si concluderà alle 21 con lo spettacolo musicale della Teresa Pitzalis & Black Soul Band.

“Il Festival – ha spiegato Dario Natoli del GAC – nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura marinara, le tradizioni locali e il pescato del territorio, attraverso una serie di eventi diffusi nei Comuni del Golfo di Patti, pensati per attrarre visitatori e rafforzare l’identità dell’area”.

“Il calendario che stiamo costruendo – ha dichiarato Sergio Colli, referente AB Comunicazione di Milano – toccherà progressivamente i diversi Comuni del GAC, creando una vera e propria rete di appuntamenti che accompagneranno i cittadini alla scoperta delle nostre identità locali. L’obiettivo del Festival è quello di raccontare e valorizzare il territorio attraverso il mare, le tradizioni e le persone che lo vivono quotidianamente”.

“Il Gac – ha affermato il sindaco Gianluca Bonsignore – continua ad operare con professionalità sul territorio ed eventi come questo aiutano anche a destagionalizzare l’offerta turistica promuovendo la ricchezza del nostro mare, aiutando anche al rispetto dell’ambiente e allo sviluppo economico e sociale comprensorio tirrenico”.

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