In un clima di grande entusiasmo è stato inaugurato il comitato elettorale di Mario Sindoni, candidato di punta di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 a Milazzo. Attuale capogruppo consiliare di FdI all’interno del Consiglio comunale, Mario Sindoni ha ufficialmente rilanciato il proprio impegno politico e amministrativo, confermando la sua candidatura nella lista del partito e il pieno sostegno alla coalizione che sostiene la ricandidatura del sindaco uscente Pippo Midili per il prossimo quinquennio.

ECCO I NOMI DEI TUTTI I CANDIDATI DELLA LISTA DI FRATELLI D’ITALIA: Sebastiana Bambaci (detta Fabiana Cartesio), Ada Betto, Mirko Bucca, Giuseppina Catanzaro (detta Giusy), Valentina Cocuzza, Immacolata Natascia Fazzeri (detta Natascia), ​Giuseppe Foti (detto Peppe), Cristina Genovese, Calixta Hernandez (detta Alice), Giuseppe Impellizzeri (detto Peppe), Giuseppina Maisano, Franco Manuri, Roberto Mellina, Santi Messina (detto Santino), ​Gaetano Francesco Montecucco (detto Tanino), Marianna Morelli, Dario Nostro (detto Gabbo), Rosario Piraino, Erika Ristuccia, Carmelo Scilipoti, Mario Francesco Sindoni (detto Mario), Vittoria Annamaria Giorgia Troiso (detta Vittoria), Federica Vento, Francesca Villari

All’inaugurazione del comitato erano presenti Pippo Midili, la senatrice Ella Bucalo, l’onorevole Pino Galluzzo, Giovanni Mangano, la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Ivana Bonaccorsi, insieme ad altri candidati della lista e a numerosi sostenitori, a testimonianza della compattezza del partito e della forte condivisione del progetto politico per il futuro della città.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto con cittadini, simpatizzanti e rappresentanti del centrodestra milazzese, nel segno della continuità amministrativa.

«Milazzo ha bisogno di stabilità, visione e presenza costante sul territorio – sottolinea Ivana Bonaccorsi –. Il lavoro svolto dall’amministrazione Midili ha posto basi solide, e oggi è necessario consolidare questi risultati con una squadra competente, radicata e pronta ad affrontare le nuove sfide della città. Mario Sindoni si conferma una delle figure più rappresentative di Fratelli d’Italia a Milazzo. Accanto a lui sono presenti anche diverse personalità di rilievo, espressione del tessuto sociale, professionale e civile del territorio».

Particolare attenzione merita la candidatura di Calixta Hernandez, detta Alice, donna di origine filippina che ha scelto Milazzo come sua seconda patria, costruendo qui il proprio percorso umano e sociale e diventando punto di riferimento per tante persone che, pur non essendo native milazzesi, hanno trovato nella città una nuova opportunità di vita e di integrazione. La sua candidatura rappresenta un segnale forte di apertura e inclusione, nel pieno rispetto dei valori di Fratelli d’Italia. Promuovere i luoghi di aggregazione, sostenere le attività di inclusione sociale e garantire una rappresentanza autentica a queste realtà significa rafforzare il senso di appartenenza e costruire una città più coesa, capace di coniugare identità, integrazione e futuro.

«L’obiettivo resta chiaro – conclude la coordinatrice – continuare a governare Milazzo con serietà, visione e responsabilità, sostenendo la riconferma del sindaco Pippo Midili e rafforzando il ruolo di Fratelli d’Italia come forza centrale della coalizione di centrodestra».

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