Tecnoeleva Adria Bari – Svincolati Milazzo 65-68. Parziali 13-19 29-32 45-48. Nell’ultimo turno di campionato la Svincolati Milazzo espugna il parquet dell’Adria Bari e conquista il nono posto che vale la salvezza diretta. Un successo della giovane formazione guidata da Coach Priulla che ha anche sfiorato l’accesso ai Playoff, a pochi secondi dal termine il risultato da un’altro campo premiava proprio i milazzesi.

Bari parte bene e va sul +4, Milazzo risponde con Skesters, Bolletta e Maiorana e ribalta il punteggio. I padroni di casa restano in scia ed agguantano la parità. Nei minuti finali della prima frazione i canestri di Alioto e Druzheliubov portano i suoi sul +6.

Il secondo quarto è equilibrato, entrambe le compagini si alternano nelle realizzazioni ed al giungere del riposo lungo la Svincolati chiude sul +3.

Al rientro Spada in evidenza lancia i mamertini sul +8, i pugliesi rispondono prontamente e trascinati da Pavicevic e Vujic dapprima agguantano la parità e successivamente operano il sorpasso, +1 Bari a metà periodo (40-39). I biancoblù però vogliono portare a casa l’intera posta in palio, Letizia e Skesters colpiscono In sequenza riportando i ragazzi di Coach Priulla avanti. Sulla penultima sirena ik tabellone segna il punteggio di 45-48.

Ultimo quarto, Malual va a segno e Milazzo allunga. I biancorossi non demordono ma Skesters e Bolletta mettono canestri pesanti lanciando i siciliani sul +9. La partita sembra chiusa ma due bombe consecutive dei locali riaprono i giochi, – 3 Bari. I milazzesi però gestiscono bene il minuto finale e sulla sirena grande gioia e soddisfazione per l’obiettivo raggiunto. Risultato finale 65-68.

Tecnoeleva Adria Bari. Talluto 8 Musikic 5 Pavicevic 15 Rubino, Calcagni 6 Dabo 2 Garcia 7 Vujic 6 Grassi 16. All. Carolillo

Svincolati Milazzo. Maiorana 5 Malual 6 Aiello ne Spada 5 Druzheliubov 4 Letizia 4 Bolletta 16 Alioto 11 Skesters 17 Onwuta ne La Bua ne

All. Priulla /Vice All. Mammina

Arbitri: Marseglia – Carella

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