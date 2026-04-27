Presentate due liste a supporto di Midili. Ecco i nomi dei candidati di Città Futura e Milazzo 2026

Presentate due liste a supporto di Midili. Ecco i nomi dei candidati di Città Futura e Milazzo 2026

Oggi presentate le prime due liste a supporto della candidatura del sindaco uscente Pippo Midili per le elezioni amministrative di Milazzo in programma il 24 e 25 maggio.

Sono quelle di Città Futura e Milazzo 2026. Ecco i nomi dei candidati delle due liste.

MILAZZO 2026. Russo Lydia, Pizzurro Nunzio, Gitto Salvatore, Maria Grazia Toto, Alessandro La Spada, Rosario Torre, Anna Munafò, Ernesto Formica, Santina Calascione, Smedile Francesco, La Macchia Mirko, Denise Vicentino, Alessandro Valenti, Antonio Cutrona, Rizzo Francesco, Zappalà Giulia, Rossello Antonino, Bonarrigo Giuseppe, De Luca Lidia, Antonella Benenati, Sciotto Salvatore, Mancini Ilaria, De Natale Giovanni Battista, Lipari Franca.

CITTÀ FUTURA. Bonanno Conti Mirko, Caragliano Maria Concetta, Catanzaro Antonino, Coluccia Paola Maria, Consoni Giuseppe, Crisa’ Pirera Viviana, Currò Alessandro, D’Accampo Concetto, De Gaetano Giuseppina Beatrice, Foti Maurizio, Grasso Elena, Grillo Rosario, Irato Lucia, Lombardo Rocco, Maio Francesca, Montalto Luana, Munafò Elisa, Oliva Rosa Anna, Russo Francesco detto Franco, Saraò Santi detto Santino, Scibilia Tiziana, Scolaro Stefana detta Stefania, Sottile Alisia, Torre Irene.

In tutto le liste a supporto di Pippo Midili sono sette. Le altre sono Forza Italia, Fratelli d’Italia, “Fare Milazzo”, “Prima Milazzo” e “CambiaMente”.

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