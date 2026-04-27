E’ stata presentata oggi la lista dei ventiquattro candidati alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio a Milazzo. Il movimento Controcorrente di Ismaele La Vardera è stato il primo a depositare tutta la documentazione prevista per legge presso la Segreteria del Comune di Milazzo.

«Grazie all’attività del giovane Ismaele ed alla storia di tanti cittadini milazzesi – scrive il candidato a sindaco Peppe Falliti – si è potuto concretizzare un progetto di legalità che rappresenta un momento importante per lo sviluppo di una nuova coscienza per i siciliani che credono fermamente nei valori democratici e di giustizia sociale».

La presentazione della lista verrà presto seguita da eventi pubblici per ulteriori approfondimenti sul programma. Il primo sul tema “Essere Donna a Milazzo” è in programma domani 28 aprile, alle 18, presso il Comitato elettorale di Via XX Settembre 174.

Sarà un momento pubblico di confronto per sottolineare le difficoltà dell’impegno sociale e professionale delle donne nella nostra Città.

La campagna elettorale continuerà a svolgersi con impegno e trasparenza sulla scia di un confronto pubblico continuo come finora svoltosi. Alcuni temi saranno argomenti fondamentali del nostro programma: la Cultura, il rispetto della Salute dei Cittadini, il Turismo, l’Identità di ogni singola frazione di Milazzo, il Mare con le sue caratteristiche, gli Strumenti urbanistici, la Socialità per il rispetto delle categorie più fragili, la difesa delle attività produttive come il Commercio, l’Agricoltura e la Pesca, un patto di sostenibilità con le Industrie nel rispetto di occupazione e Salute.

Ecco l’elenco dei ventiquattro candidati: FALLITI GIUSEPPE, MAISANO DAMIANO, PITRONE GIOVANNA, CAMBRIA ISABELLA, PAGANO MARCO, ORLANDO ANTONINO, ​SCIACCA ASSUNTA, MAIO SILVIA, BLASI RAOUL, AMATO LUCIANO, PIRAINO MARIKA, SALMERI MARILENA, ANANIA GIUSEPPE, ALES ALESSIO, BUCCAFUSCA FRANCESCA, BASILE DANIELA, FULCO CARMELO, D’ONOFRIO ARCANGELA, CELI SALVATORE, PAGANO SIMONA, TRIFILETTI ELEONORA, ​CURRÒ SEBASTIANO EDOARDO, ​CHIARENZA FEDERICA, LO SURDO ALESSIO.

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