Magiche emozioni con “Bella e la Bestia – L’amore oltre le apparenze” il prossimo 2 maggio al teatro Trifiletti di Milazzo, con due spettacoli in programma nel primo sabato del mese alle 17,30 e alle 21, per regalarsi il piacere di immergersi in un mondo di magia, musica e amore, grazie all’organizzazione delle associazioni Blue Notes e FabFable, col patrocinio del Comune di Milazzo.

Protagonisti principali Serena Perdichizzi nei panni di Belle e Davide Colnaghi (Bestia). E ancora Francesco Rotatore, Fabio Di Fiore, Martina Silipigni, Alberto Liga, Giulia Andriolo, Gioele Costa, Daniela Carello, Davide Borgia, Giusimaria Mandanici, Francesco Papalia, Roberta Tanania, e l’ensemble con Laura Giannone, Giorgia Cuzzupè, Laura Celi, Marco Criscione, Alessandro Grillo, Simona Cundrò, Maria Josè Pinizzotto e Marta Venuto.

Un grande sforzo artistico che ha regalato già tante soddisfazioni, in primis al Palacultura di Messina nel dicembre scorso, per la regia di Daniele Maisano, la direzione artistica di Davide Borgia, pure vocal coach, le coreografie di Serena Perdichizzi, i costumi di Giusimaria Mandanici, il trucco di Stefania Raneri, le scenografie di Daniele Maisano, con Valentina Firinu assistente di regia, Maria Grazia Mendolia assistente di scena e le grafiche di Giuseppe Nania.

Lo spettacolo è adatto a un pubblico di adulti e bambini.

«Manchiamo sul palco del Trifiletti da qualche anno e, per questo, sarà un grande onore tornarci con il nostro ultimo lavoro. Invitiamo il pubblico di Milazzo a partecipare, cantare ed emozionarsi insieme a noi», ha dichiarato Davide Borgia, presidente della “Blue Notes”, nonché direttore artistico dello spettacolo e vocal coach.

Per l’acquisto dei biglietti è possibile contattare: Davide (3458044025), Serena (3490592041), Pippo (3491536783), Daniele (3479953446), Rosy (3926419852).

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