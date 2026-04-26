È in programma oggi, domenica 26 aprile, alle 19.30, nella meravigliosa cornice del Santuario di Dan Francesco di Paola, la Prima Rassegna di Cori Parrocchiali di Milazzo, dal titolo “Nella gioia della Carità”.

La rassegna di canti liturgici darà il via ai vari appuntamenti musicali che impreziosiranno i solenni festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, compatrono della città di Milazzo. Una serata all’insegna della musica sacra e della spiritualità nel nome del santo paolano, di cui si canteranno le virtù teologali e morali della sua vita, fatta di umiltà, mitezza, penitenza e prodigi nel segno della Carità.

L’evento vedrà la partecipazione di sei cori parrocchiali cittadini e del coro Evergreen Città di Milazzo, che uniranno voci e tradizioni musicali in un appuntamento pensato per celebrare l’amore e la speranza. Ad aprire la rassegna sarà il Coro Nostra Signora del S. Rosario, diretto da Santino Napoli, cui seguiranno le esibizioni del Coro San Marco, diretto da Francesca Maimone, del Coro San Giovanni, diretto da Cettina Orefici, del Coro Sacro Cuore, diretto da Rossana Buonarrigo, del Coro Trasfigurazione del Signore Gesù Cristo, diretto da Stefano Salmeri, del Coro Evergreen, diretto da Cettina Orefici e del Coro San Francesco di Paola, diretto da Vincenzo Messina.

La manifestazione canora, pensata per attualizzare la figura del santo paolano ed approfondire la sua vita e la sua testimonianza evangelica, è stata promossa con grande impegno dai componenti del Coro del santuario, capeggiati da Giovanni Cusumano, e sostenuta dal Rettore, p. Saverio Cento O.M. Un trionfo di armonie, voci e spiritualità che sicuramente creeranno un’atmosfera straordinaria a sugello di un momento significativo di comunione tra le realtà parrocchiali della città.

Articolo di MARCO GITTO

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