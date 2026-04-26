Coline Saia vince The Voice of the sea 2026 durante la crociera sulla Costa Smeralda. Mettendo in rilievo la sua Sicilia, in particolare il suo paese Giammoro, in provincia di Messina.

Una vittoria che inorgoglisce il suo Liceo Linguistico Impallomeni di Milazzo, che è lì intorno a fare il tifo per lei. I tre giudici si girano alle prime note, restando esterefatti…li conquista all’istante, come fà ogni volta che si esibisce.

Il momento del verdetto finale, è un’emozione indescrivibile…ma il 49% di prefezenze non lascia dubbi. Coline vince alla grande sugli altri due finalisti, il podio è suo. Con grande orgoglio raggiunge la preside, i professori e i compagni della 5B, per festeggiare il suo meritatissimo premio.

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