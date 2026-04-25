Nella tarda mattinata di oggi 25 aprile, la Sala operativa della Capitaneria di Porto di Milazzo ha ricevuto una richiesta di soccorso tramite il numero blu per le emergenze in mare 1530 che segnalava la presenza di un subacqueo colto da malore mentre stava effettuando immersioni all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo presso la secca di Ponente.

Sul posto è stata immediatamente inviata la MV S.A.R. CP 888 che ha provveduto a trasbordare la persona in difficoltà dal mezzo nautico impegnato in assistenza alle immersioni e a trasferirla presso il porto di Milazzo ove è stata inviata un’ambulanza del 118 allertata dal personale del centro diving che aveva inoltre già fornito le prime assistenze mediche con somministrazione di ossigeno.

L’operazione si è conclusa in tempi rapidi, a conferma dell efficienza del dispositivo di soccorso messo in atto dalla Guardia Costiera che invita a segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo al numero di emergenza 1530, attivo24 ore su 24.

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