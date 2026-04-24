Mercoledì 29 aprile alle 18 sarà inaugurato il Museo delle Arti Marinare, realizzato all’interno della sede riqualificata dell’ex Asilo Calcagno. L’intervento finanziato dall’allora presidente della Regione, Nello Musumeci, ha consentito il recupero e la valorizzazione di un immobile storico, restituito alla comunità con una nuova funzione culturale e identitaria, strettamente legata alla tradizione marinara della città.

Il Museo nasce con l’obiettivo di custodire, raccontare e tramandare il patrimonio materiale e immateriale legato al mare, alle attività della pesca e alla vita dei borghi marinari, offrendo uno spazio espositivo permanente e un luogo di incontro e approfondimento per cittadini, studiosi e visitatori.

L’inaugurazione rappresenta un momento significativo nel percorso di valorizzazione del territorio e delle sue radici, con particolare attenzione alla memoria storica e alle tradizioni locali.

Alla cerimonia interverranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale, delle istituzioni e delle realtà associative del territorio.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin