Aveva aggredito un infermiere del 118 in servizio alle isole Eolie durante un soccorso urgente. Il giudice lo ha condannato senza benefici alla pena di sei mesi di reclusione ed al risarcimento immediato di tutti i danni.

Dopo l’aggressione l’uomo si era allontanato dai luoghi per non farsi identificare. L’infermiere professionale dopo aver subito l’aggressione durante il soccorso era ricorso alle cure mediche per le contusioni e le escoriazioni subite e successivamente aveva denunciato l’episodio alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto.

A seguito delle indagini l’imputato poco dopo era stato identificato. In giudizio l’infermiere vittima dell’aggressione si è costituita parte civile con l’avvocato Gaetano Pino.

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