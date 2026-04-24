Fiat X1/9 e Auto d’Epoca, il Sicilia Tour 2026 fa tappa a Milazzo. I dettagli

Fiat X1/9 e Auto d’Epoca, il Sicilia Tour 2026 fa tappa a Milazzo. I dettagli

Dal 24 al 29 aprile 2026, la regione Sicilia farà da palcoscenico alla quinta edizione del “Sicilia Tour“, raduno automobilistico itinerante aperto alle X1/9 Fiat Bertone e alle auto d’epoca sportive.

Nelle giornate del 26-27-28-29 aprile, un gruppo di quindici vetture coi loro equipaggi, provenienti dal nord Italia, in occasione del raduno itinerante faranno base a Milazzo.

Un grande evento organizzato dal Club X1/9 Italia, club italiano di Torino dedicato al modello X1/9, la mitica auto sportiva spider-coupè prodotta da Fiat e Bertone negli anni ’70 e ’80.

Con ritrovo e partenza da Palermo, il tour intraprenderà un percorso pianificato nei minimi dettagli, permettendo ai partecipanti provenienti da tutta Italia di immergersi, in questa quinta edizione, nelle meraviglie della Sicilia nord orientale.

Durante i primi due giorni il gruppo si fermerà nel capoluogo con la visita ai monumenti e alla principali attrazioni della città, e a Monreale. Nei giorni a seguire, il tour proseguirà nella parte orientale della regione con tappe ed itinerari a Marinello, a Milazzo, Valle dei Nebrodi, Isole Eolie e Tindari.

Ogni tappa permetterà ai partecipanti di scoprire le eccellenze gastronomiche locali, diammirare l’architettura storica e di immergersi nelle tradizioni secolari della Sicilia. La presenza delle X1/9, accompagnate da altre auto d’epoca sportive, creerà un perfetto connubio tra la passione per i motori storici e la scoperta del territorio.

Il programma dettagliato dell’evento è sul sito internet del Club X1/9 ltalia: www.clubx19.it

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