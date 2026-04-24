Autoscuola Arcobaleno, al via il 5 maggio i nuovi corsi per la patente nautica. Ecco cosa fare 24 Aprile 2026 Redazionali Questa estate volete navigare? L’Autoscuola Arcobaleno, punto di riferimento affidabile per chi desidera affrontare il mare con competenza, sicurezza e passione, annuncia l’inizio dei nuovi corsi per il conseguimento della patente nautica. Si parte il 5 maggio. A rendere ancora più significativo questo avvio è il risultato straordinario ottenuto dagli ultimi corsisti. Un clamoroso 100% di promossi, con uno splendido 7 su 7. Un successo che testimonia l’efficacia del metodo didattico, la preparazione degli istruttori e l’attenzione costante riservata a ogni singolo allievo. L’Autoscuola Arcobaleno punta da sempre su un percorso formativo chiaro, aggiornato e strutturato, capace di accompagnare i corsisti passo dopo passo, dalla teoria alla pratica, fino al traguardo finale.La sede dell’Autoscuola Arcobaleno si trova a Barcellona Pozzo di Gotto, in Via San Vito, facilmente raggiungibile e pronta ad accogliere i futuri navigatori. Per informazioni, iscrizioni e dettagli sui corsi è possibile contattare il numero 090 979 7261. Con risultati che parlano da soli e nuovi corsi pronti a partire, Autoscuola Arcobaleno continua a tracciare la rotta giusta verso il successo. ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER AUTOSCUOLA ARCOBALENO Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 482 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT