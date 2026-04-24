Questa estate volete navigare? L’Autoscuola Arcobaleno, punto di riferimento affidabile per chi desidera affrontare il mare con competenza, sicurezza e passione, annuncia l’inizio dei nuovi corsi per il conseguimento della patente nautica. Si parte il 5 maggio.

A rendere ancora più significativo questo avvio è il risultato straordinario ottenuto dagli ultimi corsisti. Un clamoroso 100% di promossi, con uno splendido 7 su 7. Un successo che testimonia l’efficacia del metodo didattico, la preparazione degli istruttori e l’attenzione costante riservata a ogni singolo allievo.

L’Autoscuola Arcobaleno punta da sempre su un percorso formativo chiaro, aggiornato e strutturato, capace di accompagnare i corsisti passo dopo passo, dalla teoria alla pratica, fino al traguardo finale.
La sede dell’Autoscuola Arcobaleno si trova a Barcellona Pozzo di Gotto, in Via San Vito, facilmente raggiungibile e pronta ad accogliere i futuri navigatori.

Per informazioni, iscrizioni e dettagli sui corsi è possibile contattare il numero 090 979 7261.

Con risultati che parlano da soli e nuovi corsi pronti a partire, Autoscuola Arcobaleno continua a tracciare la rotta giusta verso il successo.

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER AUTOSCUOLA ARCOBALENO

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