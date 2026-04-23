Aggiudicati i lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino della copertura della piscina comunale, nell’ambito del PR Sicilia FESR 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2.10.

L’intervento, finanziato con risorse comunitarie per un importo complessivo di 620.000 euro, rientra nelle azioni di ricostruzione e messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio regionale nel 2025.

A seguito della procedura di gara, espletata mediante piattaforma telematica, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa ESSE.B Costruzioni S.r.l., con sede a Barcellona Pozzo di Gotto, che ha presentato un ribasso del 35,879% sull’importo a base d’asta.

L’importo contrattuale dell’appalto è pari a 292.753,36 euro, oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

L’intervento ha l’obiettivo di ripristinare la piena funzionalità della struttura; garantire condizioni di sicurezza per l’utenza; prevenire ulteriori criticità strutturali legate al deterioramento della copertura.

Il progetto è stato sviluppato nel rispetto del principio europeo DNSH (Do No Significant Harm), assicurando la sostenibilità ambientale delle opere.

«Con questo intervento – sottolinea dall’amministrazione – prosegue l’impegno per la riqualificazione degli impianti sportivi cittadini e per la tutela della sicurezza pubblica, restituendo alla comunità una struttura strategica per lo sport e la socialità».

I lavori saranno avviati nei tempi previsti dalla normativa vigente, a seguito della stipula del contratto.

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