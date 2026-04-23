Tragedia a Messina. Una donna è morta in via Del Vespro a causa di un malore. La signora milazzese di 73 anni si è accasciata improvvisamente al suolo mentre stava andando al funerale della cugina.

A dare l’allarme alcuni passanti che hanno subito chiamato il 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

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