Messina, donna milazzese muore in via Del Vespro a causa di un malore 23 Aprile 2026 Tragedia a Messina. Una donna è morta in via Del Vespro a causa di un malore. La signora milazzese di 73 anni si è accasciata improvvisamente al suolo mentre stava andando al funerale della cugina. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno subito chiamato il 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 4.516 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT