Il milazzese Mathias Alberto Cattafi vola ai Campionati Nazionali di Economia e Finanza 23 Aprile 2026 Brevi Il milazzese Mathias Alberto Cattafi, studente all’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto rappresenterà l’Umbria alle finali dei Campionati Nazionali di Economia e Finanza a Cattolica il prossimo 14 e 15 maggio. Mathias è stato giudicato con il punteggio di 27/30.Mathias nonostante studi in un istituto professionale, si è qualificato per la finale nazionale competendo alla pari con i licei dimostrando grande determinazione. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 877 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT