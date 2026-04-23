Il milazzese Mathias Alberto Cattafi, studente all’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto rappresenterà l’Umbria alle finali dei Campionati Nazionali di Economia e Finanza a Cattolica il prossimo 14 e 15 maggio. Mathias è stato giudicato con il punteggio di 27/30.

Mathias nonostante studi in un istituto professionale, si è qualificato per la finale nazionale competendo alla pari con i licei dimostrando grande determinazione.



Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin