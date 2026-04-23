Per motivi connessi a profili di pubblica e privata incolumità e in considerazione dei lavori in corso di esecuzione, il Castello di Milazzo resterà chiuso al pubblico nei giorni 27, 28, 29 e 30 aprile 2026.

L’apertura sarà regolarmente garantita esclusivamente nei giorni 24, 25 e 26 aprile 2026, con accesso consentito tramite percorso pedonale.

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