L'ingresso del Castello di MilazzoChiusura temporanea del Castello di Milazzo per motivi di sicurezza 23 Aprile 2026 Cronaca Per motivi connessi a profili di pubblica e privata incolumità e in considerazione dei lavori in corso di esecuzione, il Castello di Milazzo resterà chiuso al pubblico nei giorni 27, 28, 29 e 30 aprile 2026. L’apertura sarà regolarmente garantita esclusivamente nei giorni 24, 25 e 26 aprile 2026, con accesso consentito tramite percorso pedonale. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 716 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT