Il Movimento Sportivi Milazzesi esprime vivo compiacimento per l’aggiudicazione dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria e al ripristino della copertura della piscina comunale, intervento atteso e fondamentale per la sicurezza e la piena fruibilità della struttura.

«Si tratta – scrive il presidente Gianluca Venuti – di un primo passo concreto verso il recupero di un impianto natatorio che rappresenta un presidio strategico per lo sport cittadino, oltre che un importante servizio pubblico a beneficio di giovani, famiglie e associazioni del territorio. Il Movimento Sportivi Milazzesi, auspica che questo intervento possa segnare l’avvio di un più ampio e organico percorso di riqualificazione dell’intera struttura, affinché la piscina comunale possa tornare ad essere pienamente efficiente, moderna e adeguata alle esigenze della comunità sportiva».

«Difatti, infrastrutture come questa – si legge ancora nella nota – non sono semplici impianti sportivi, ma luoghi di crescita, inclusione e benessere. È quindi fondamentale che si prosegua senza esitazioni nella direzione già intrapresa, completando tutte le opere necessarie a restituire alla città un bene ed un servizio essenziale essenziale per la collettività.Il Movimento sportivi milazzesi, ribadisce il proprio impegno costante nel sostenere ogni iniziativa volta al miglioramento dell’impiantistica sportiva cittadina, nel pieno convincimento che, investire, nello sport significhi investire nel futuro della comunità».

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