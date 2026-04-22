La regular season del campionato di Serie C maschile (Girone A) si chiude con un eccellente terzo posto per l’ASD Volley 96. I ragazzi guidati da misterhanno collezionato 45 punti, frutto di 15 vittorie e 5 sconfitte, a coronamento di un percorso caratterizzato da una costante maturazione tecnica e caratteriale.

Il punto di svolta della stagione è arrivato con l’importante successo esterno nello scontro diretto di Erice contro l’Entello. Un’affermazione fondamentale non solo per consolidare il piazzamento in classifica, ma anche per cementare il morale del gruppo in vista del post-season. Ora, infatti, il mirino è puntato sui playoff: il prossimo ostacolo sarà il Pozzallo, quarta forza del Girone B. La sfida, da disputare tra le mura amiche, richiederà un approccio perfetto e la massima concentrazione per poter regalare un’ulteriore soddisfazione alla tifoseria.

I risultati di quest’anno assumono un valore ancora più significativo se si guarda alla giovane storia del settore maschile milazzese. Avviato appena quattro anni fa partendo dal vivaio, il progetto ha visto il debutto della prima squadra in Prima Divisione soltanto l’anno successivo. In questo breve lasso di tempo, il club ha festeggiato due promozioni consecutive, a dimostrazione di una programmazione solida e della volontà di puntare sempre più in alto.

Dietro a questi traguardi c’è il lavoro meticoloso della responsabile Giusy Salmeri e dell’intera dirigenza, che hanno saputo gettare basi eccellenti con l’obiettivo 0-5 anni per raggiungere la Serie B. La dedizione e il sacrificio finora dimostrati da tutti i protagonisti sono il miglior biglietto da visita per affrontare l’imminente sfida dei playoff e continuare a scrivere la storia di questa giovane e ambiziosa realtà sportiva.

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