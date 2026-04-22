Amministrative 2026, la candidata Laura Castelli presenta il suo programma. Oggi al Trifiletti 22 Aprile 2026 Cronaca Laura Castelli, candidata a sindaco di Sud Chiama Nord, apre oggi ufficialmente la campagna elettorale con un incontro aperto alpubblico in programma al Teatro Trifi-letti, alle 18.30. Durante l’incontro a cui parteciperanno anche gli onorevoli Cateno De Luca e Matteo Sciotto è prevista la presentazione delle liste a sostegnodella candidatura della Castelli e la presentazione del programma.«Sarà un momento dedicato alla città, rivolto a tutti – ha detto la Castelli – a chi la pensa come noi e a chi vuole ascoltare il nostro programma per farsi un’idea» Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 774 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT