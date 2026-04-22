Laura Castelli, candidata a sindaco di Sud Chiama Nord, apre oggi ufficialmente la campagna elettorale con un incontro aperto al

pubblico in programma al Teatro Trifi-

letti, alle 18.30.

Durante l’incontro a cui parteciperanno anche gli onorevoli Cateno De Luca e Matteo Sciotto è prevista la presentazione delle liste a sostegno

della candidatura della Castelli e la presentazione del programma.

«Sarà un momento dedicato alla città, rivolto a tutti – ha detto la Castelli – a chi la pensa come noi e a chi vuole ascoltare il nostro programma per farsi un’idea»





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