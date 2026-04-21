Domenica al PalaCiantro non è andata in scena una semplice gara di fine stagione di

Serie C. In campo e sugli spalti si è respirata un’atmosfera da categoria superiore, fatta di intensità, qualità e partecipazione. Sugli spalti, tifo incessante da entrambe le parti: due curve calde e coinvolte dal primo all’ultimo punto, capaci di trascinare le proprie squadre in una sfida che aveva il sapore di qualcosa in più di una partita di regular season. La New Amando Jonica Volley, già certa del primo posto, arriva a Milazzo con l’obiettivo di consolidare la classifica in vista dei play off. Dall’altra parte, la Nino Romano si gioca il sorpasso sulla Futura Volley per chiudere al terzo posto.

L’avvio è subito ad altissimo ritmo. La Nino Romano parte bene, tiene in ricezione e trova soluzioni efficaci in attacco con Impellizzeri e Bertè, mettendo pressione alla difesa ospite. La risposta della New Amando non tarda: Bertiglia e Adeng fanno la differenza nei momenti chiave e firmano il 21-25 del primo set.

Nel secondo parziale cambia linerzia. Le milazzesi entrano con maggiore determinazione, prendondo subito vantaggio e costruiscono con continuità. Cresce l’intesa tra Rispoli e Fleres, mentre il muro della Nino Romano aumenta l’efficacia, limitando le soluzioni offensive avversarie. Il set si decide ai vantaggi e questa volta sono le padrone di casa a spuntarla: 27-25.

Il terzo set sembra iniziare con un copione diverso. La New Amando spinge e si porta sul 7-13 trascinata da Bertiglia e dai muri di Adeng. Ma la Nino Romano reagisce. Le ragazze di Maccotta ritrovano fiducia, con Rispoli ancora protagonista, e tornano incisive a muro. La ricezione ospite cala e il match cambia volto: parziale di 7-1 e 14-14.

Da lì in avanti è il PalaCiantro a fare la differenza. Spinte dal pubblico, le RomaNine completano la rimonta e chiudono il set sul 25-21.

ll quarto set segna un nuovo cambio di inerzia. La New Amando alza la pressione e trova in Bertiglia un punto di riferimento costante. La Nino Romano, complice lo sforzo del set precedente, perde lucidità e accumula errori in attacco e al servizio. Pace e Santoro trovano continuità, mentre Cherepova gestisce con flui dità il gioco: 17-25 e si va al tie-break.

Il quinto set è la sintesi perfetta della gara: equilibrio, intensità e nessuna delle due squadre disposta a cedere. Si gioca punto a punto, con scambi lunghi e ritmo alto nonostante la stanchezza.

Si cambia campo sull’8-7 e l’equilibrio resta fino al 12-12. Nel momento decisivo, la Nino Romano trova maggiore lucidità e piazza I’allungo che chiude il match: 1 5-1 2.

Le RomaNine conquistano così una vittoria per 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare, che conferma il valore di entrambe le squadre e lascia indicazioni importanti in vista dei play off.

Con i risultati maturati nell’ultima giornata di campionato, si è definito anche il quadro dei playoff. La Nino Romano affronterà l’Entello il 25 aprile al PalaCiantro nella prima giornata, mentre per il secondo impegno tornerà a Santa Teresa per la sfida contro la Futura Volley. Un percorso che si preannuncia impegnativo, ma che le RomaNine affronteranno forti di una prestazione che ha confermato carattere, qualità e capacità di restare dentro le partite nei momenti più difficili. Ora si volta pagina: inizia la fase che conta davvero.

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