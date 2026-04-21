Vaccarella, la Giunta apre alla revisione del Pudm. Al via le verifiche su concessioni e più posti barca 21 Aprile 2026 La Giunta municipale ha approvato un atto di indirizzo nell’ambito del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.), con particolare riferimento al borgo marinaro di Vaccarella e ad un’ulteriore area demaniale attualmente in concessione all’Associazione “Antica Ngonia del Tono”. Il provvedimento scaturisce dalle risultanze emerse nel dibattito pubblico e consiliare, in relazione a possibili difformità tra lo stato dei luoghi e le previsioni del Piano vigente. In particolare relativamente al Borgo marinaro di Vaccarella, l’amministrazione ha disposto che gli uffici competenti procedano a una verifica tecnica approfondita della situazione esistente e delle concessioni demaniali in essere; all’accertamento di eventuali difformità e delle relative cause; alla valutazione di interventi finalizzati al potenziamento dei posti barca, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni di sicurezza e alla predisposizione di una eventuale proposta di variazione del P.U.D.M. per il tratto interessato. Resta confermato – si legge nel provvedimento – l’interesse pubblico alla tutela e valorizzazione del borgo marinaro, anche in relazione alle attività tradizionali e alla funzionalità degli approdi. Per quanto concerne l’area attualmente in concessione all’Associazione “Antica Ngonia del Tono”, l’atto di indirizzo prevede che gli uffici valutino soluzioni volte a garantire, durante la stagione estiva, la piena e libera fruizione pubblica dell’arenile; consentire, nei periodi non estivi, un utilizzo regolamentato e compatibile con il contesto per il ricovero di imbarcazioni locali; definire modalità coerenti con la normativa demaniale marittima, la sicurezza della navigazione e i vincoli ambientali e paesaggistici. Anche in questo caso l’atto di indirizzo ribadisce “la volontà dell’Amministrazione comunale di tutelare l’identità dei luoghi; garantire l’equilibrio tra uso pubblico delle aree demaniali e attività tradizionali locali; valorizzare il patrimonio costiero nel rispetto della normativa vigente e della sostenibilità ambientale”.«L’amministrazione – si sottolinea – continuerà a seguire con attenzione le successive fasi tecniche, assicurando trasparenza e condivisione nelle scelte relative alla gestione del demanio marittimo cittadino». Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 551 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT