La Giunta municipale ha approvato un atto di indirizzo nell’ambito del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.), con particolare riferimento al borgo marinaro di Vaccarella e ad un’ulteriore area demaniale attualmente in concessione all’Associazione “Antica Ngonia del Tono”.

Il provvedimento scaturisce dalle risultanze emerse nel dibattito pubblico e consiliare, in relazione a possibili difformità tra lo stato dei luoghi e le previsioni del Piano vigente. In particolare relativamente al Borgo marinaro di Vaccarella, l’amministrazione ha disposto che gli uffici competenti procedano a una verifica tecnica approfondita della situazione esistente e delle concessioni demaniali in essere; all’accertamento di eventuali difformità e delle relative cause; alla valutazione di interventi finalizzati al potenziamento dei posti barca, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni di sicurezza e alla predisposizione di una eventuale proposta di variazione del P.U.D.M. per il tratto interessato.

Resta confermato – si legge nel provvedimento – l’interesse pubblico alla tutela e valorizzazione del borgo marinaro, anche in relazione alle attività tradizionali e alla funzionalità degli approdi.

Per quanto concerne l’area attualmente in concessione all’Associazione “Antica Ngonia del Tono”, l’atto di indirizzo prevede che gli uffici valutino soluzioni volte a garantire, durante la stagione estiva, la piena e libera fruizione pubblica dell’arenile; consentire, nei periodi non estivi, un utilizzo regolamentato e compatibile con il contesto per il ricovero di imbarcazioni locali; definire modalità coerenti con la normativa demaniale marittima, la sicurezza della navigazione e i vincoli ambientali e paesaggistici.

Anche in questo caso l’atto di indirizzo ribadisce “la volontà dell’Amministrazione comunale di tutelare l’identità dei luoghi; garantire l’equilibrio tra uso pubblico delle aree demaniali e attività tradizionali locali; valorizzare il patrimonio costiero nel rispetto della normativa vigente e della sostenibilità ambientale”.



«L’amministrazione – si sottolinea – continuerà a seguire con attenzione le successive fasi tecniche, assicurando trasparenza e condivisione nelle scelte relative alla gestione del demanio marittimo cittadino».

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