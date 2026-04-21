Presentato il progetto “InsieMe: ricette inclusive del Dismed di Messina. Un progetto inclusivo che punta a fornire autonomia lavorativa a ragazzi con disabilità che partirà a fine aprile e si concluderà l’ 1 dicembre con una grande festa con una quindicina di ragazzi con disabilità.

Imparare un mestiere legato al mondo dell’enogastronomia. Diventare pizzaioli, gelatai, lavoratori del settore caseario. Il lavoro come percorso di riabilitazione e di affiancamento da una condizione di inferiorità economica. Obiettivo dunque formare e avviare all’ autonomia lavorativa.

Il Dismed è un centro di neuroriabilitazione presieduto dall’ avvocato Enrico Livio, convenzionato e accreditato col Servizio sanitario nazionale che dal 2003 ha in carico pazienti minori e adulti con diverse condizioni neuropsicopatologiche.

Partner del progetto che diventano centrali per la professionalizzazione dei soggetti coinvolti, il caseificio Mastroieni, la pizzeria Basilicò hub, la gelateria Arena, la trattoria del Marinaio, the Jungle Delivery. Lo scopo è quello di creare le condizioni affinchè si costruisca una rete territoriale tra enti del terzo settore, Asp, scuole e imprese locali promuovendo vere opportunità lavorative e di integrazione. A spiegare i dettagli del progetto sono stati il presidente del Dismed Livio e la psicologa Giovanna Ilardo.

Ad intervenire in conferenza stampa alcuni genitori e i ragazzi coinvolti. Un primo seme per un progetto che si spera possa germogliare sul territorio con il coinvolgimento di altre imprese. Entusiasti di partecipare all’ iniziativa i titolari delle imprese coinvolte. A lavorare a InsieMe: ricette inclusive, Giovanna Ilardo, psicoterapeuta, Denise Grezzo, psicoterapeuta, Serena Gulino, pedagogista, Manuela Curcio, assistente sociale, Biagio De Lorenzo, amministrativo.

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