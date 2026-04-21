Si svolgerà domani, 22 aprile, alle 17.30, a Palazzo D’Amico, l’incontro organizzato dall’Avvocato Rosy Amaddeo, responsabile della sezione Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto dell’AMI – Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani – dal titolo “Io scelgo l’amore, sempre”, con la collaborazione di Lucia Scolaro (Dirigente Scolastico I.C. Tusa-Mistretta ) e delle associazioni Città Invisibili e Fidapa di Milazzo.

L’evento è patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona. Ospite d’eccezione sarà Lucia Annibali, donna straordinaria che ha fatto della violenza subìta un’occasione di rinascita. Infaticabile nel farsi portavoce di un forte messaggio di speranza: per ritornare alla vita e fidarsi del futuro serve un lavoro intenso su sé stesse, senza mai dimenticare quanto male può fare il male.

Dopo i saluti istituzionali, il tema di grande interesse sociale e giuridico sarà introdotto dal Valerio de Gioia, magistrato e componente della Commissione Femminicidio.

Sono programmati gli interventi Alfonso Polto, avvocato penalista del Foro di Messina, per un vaglio critico della normativa in materia e del Capitano Alberto Del Basso, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo, che si soffermerà non solo sull’attività svolta dalle Forze dell’Ordine ma anche sulle emozioni che toccano il cuore del personale militare e vanno oltre l’uniforme.

La storia, le emozioni e la voce di Lucia Annibali – raccolte nei suoi lavori fra cui “Il futuro mi aspetta” – saranno interessante argomento di discussione e confronto con l’ausilio di Veronica De Toni, Sostituto Procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e di Angelica Furnari, libraia e Past Presidente della Fidapa che, assieme all’avvocato Amaddeo dialogheranno con l’autrice.

Concluderanno i lavori Gian Ettore Gassani, Presidente Nazionale AMI e Francesco Genovese, Presidente AMI Messina.

L’invito a partecipare è rivolto alle donne per riflettere sull’importanza di prevenire la violenza.

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