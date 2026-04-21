Ventisette atleti degli Ocrsharks hanno partecipato alla Tiger League, prima tappa del campionato regionale OCR siciliano, andata in scena domenica 12 aprile a Nicolosi presso la Polisportiva Informa. Primo evento OCR in Sicilia targato Fipm Coni, con la presenza del delegato federale Sanna: un’importante novità per la disciplina, in vista dell’approdo alle Olimpiadi all’interno del pentathlon moderno e, successivamente, anche come disciplina singola.

Alle linee di partenza un livello tecnico mai così alto per una competizione regionale: presenti ben due medaglie d’oro mondiali OCR e nove atleti appartenenti al giro della nazionale italiana. Un contesto competitivo di altissimo profilo in cui gli Ocrsharks si sono distinti per prestazioni e spirito di squadra. Gli squali, allenati dai coach Irrera e De Salvo, si sono messi in evidenza nelle diverse categorie previste: Short (3 km con 20 ostacoli), Young (2 km con 15 ostacoli) e Kids (1 km con 10 ostacoli).

Ottimi i risultati ottenuti, con numerosi podi conquistati nel corso della giornata e, soprattutto, il secondo posto nella classifica generale tra i team partecipanti. Una prova di forza importante per la squadra milazzese, che continua a crescere e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel panorama OCR siciliano, confrontandosi con atleti di livello nazionale e internazionale.

Adesso per gli Ocrsharks è già tempo di tornare al lavoro: riprende infatti la preparazione all’OcrsharksScamp di via Rio Rosso in vista del prossimo appuntamento stagionale. La seconda tappa del campionato regionale si disputerà a Modica il prossimo 24 maggio, dove la squadra punterà a confermare quanto di buono mostrato nella gara di Nicolosi.

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