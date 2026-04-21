Elezioni amministrative 2026, orari di apertura degli uffici per la presentazione delle candidature 21 Aprile 2026 Brevi Il Comune di Milazzo informa che le elezioni amministrative si svolgeranno nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.In vista della presentazione delle liste e delle candidature, e in conformità alla circolare della Prefettura di Messina (Area II – prot. n. 0038553 del 03/04/2026) e a quanto disposto dall’art. 17 del D.P. Reg. n. 3/1960, si rende noto che la documentazione dovrà essere presentata presso la Segreteria comunale nel periodo compreso tra venerdì 24 aprile e mercoledì 29 aprile 2026, nelle normali ore di ufficio e, nell’ultimo giorno, anche se festivo, entro le ore 12. Orari di apertura degli uffici comunali Venerdì 24 aprile 2026: dalle ore 08:30 alle ore 12:30 Sabato 25 aprile 2026: dalle ore 08:30 alle ore 12:30 Domenica 26 aprile 2026: dalle ore 08:30 alle ore 12:30 Lunedì 27 aprile 2026: dalle ore 08:30 alle ore 12:30 Martedì 28 aprile 2026: dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 Mercoledì 29 aprile 2026: dalle ore 08:30 alle ore 12:00 Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 257 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT