Il Comune di Milazzo informa che le elezioni amministrative si svolgeranno nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.

In vista della presentazione delle liste e delle candidature, e in conformità alla circolare della Prefettura di Messina (Area II – prot. n. 0038553 del 03/04/2026) e a quanto disposto dall’art. 17 del D.P. Reg. n. 3/1960, si rende noto che la documentazione dovrà essere presentata presso la Segreteria comunale nel periodo compreso tra venerdì 24 aprile e mercoledì 29 aprile 2026, nelle normali ore di ufficio e, nell’ultimo giorno, anche se festivo, entro le ore 12.

Orari di apertura degli uffici comunali

Venerdì 24 aprile 2026: dalle ore 08:30 alle ore 12:30

dalle ore 08:30 alle ore 12:30 Sabato 25 aprile 2026: dalle ore 08:30 alle ore 12:30

dalle ore 08:30 alle ore 12:30 Domenica 26 aprile 2026: dalle ore 08:30 alle ore 12:30

dalle ore 08:30 alle ore 12:30 Lunedì 27 aprile 2026: dalle ore 08:30 alle ore 12:30

dalle ore 08:30 alle ore 12:30 Martedì 28 aprile 2026: dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30

dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 Mercoledì 29 aprile 2026: dalle ore 08:30 alle ore 12:00

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