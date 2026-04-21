Svincolati Milazzo – Climaway Basket Monopoli 90-74. Parziali : 24-14 47-36 70-49. La Svincolati Milazzo domina sin dalla palla due e supera meritatamente Monopoli, in una sfida che ha visto prevalere la formazione di coach Priulla con un +16 finale. Ad una gara dal termine della stagione regolare sono ancora possibili vari scenari. Ottavo posto valido per i Playoff, raggiungimento della salvezza diretta, lo spauracchio dei Playout, tutto passerà dal match di Bari di domenica prossima e dai risultati delle dirette concorrenti dei mamertini.

Al via è Maiorana ad iscriversi per primo a referto, Dincic risponde e dopo un minuto e venti è parità. Skesters piazza la tripla, ancora Maiorana va a segno e la Svincolati tocca il +5. Monopoli realizza con Zupan ma capitan Bolletta tiene avanti Milazzo. Maiorana spacca la difesa avversaria, i pugliesi ci provano, ma dopo i canestri di Malual e Spada il tabellone segna il punteggio di 15-6. Arriva la prima sospensione ospite, al rientro la compagine di Coach Ponticiello tenta di ridurre il gap ma uno scatenato Maiorana e le realizzazioni di Druzheliubov e Bolletta valgono il +10 al giungere della prima sirena.

L’ avvio del secondo quarto ricalca il finale del precedente periodo, Maiorana e Druzheliubov lanciano i milazzesi, +14. Sirakhov prova a scuotere i suoi, La Bua risponde presente appena entrato ed il solito Maiorana colpisce da oltre l’arco. La Svincolati prova a scappare, +18, ma la Climaway non ci sta ed accorcia sul – 13. È ottimo l’impatto di Aiello con la partita, cinque i punti per lui, ed è +18 per i milazzesi. Monopoli vuol restare in gara , riduce il gap e va sul – 11. Nel finale del secondo quarto Spada mette il canestro del nuovo tentativo di allungo, ma al riposo il parziale è 47-36.

Al rientro dagli spogliatoi Skesters e Bolletta tengono avanti i milazzesi, Monopoli soffre i ritmi alti dei locali e la Svincolati vola sul +19 con Maiorana e Malual a poco meno di quattro minuti da giocare nel penultimo quarto. La panchina ospite richiama sospensione e, tornati in campo, Calisi e compagni vanno sul – 14. Coach Priulla non vuole cali di tensione e redarguisce i propri ragazzi. Maiorana é on-fire e trascina nuovamente avanti i suoi che chiudono il terzo periodo sul +21, 70-49.

Ultimi dieci minuti, la tripla di La Bua vale il massimo vantaggio della Svincolati, +24. Monopoli non demorde , Milazzo si rilassa e così i pugliesi vanno sul – 13 a 6’15 dalla sirena finale. Spada e Letizia risvegliano la squadra di casa spegnendo sul nascere il tentativo ospite. I milazzesi giocano con il cronometro, mentre Monopoli alza definitivamente bandiera bianca nei minuti a seguire dopo i canestri di Malual e Skesters. La Svincolati si aggiudica così il successo e festeggia insieme ai propri tifosi, 90-74 il risultato finale.

Svincolati Milazzo. Maiorana 26 Malual 14 Aiello 7 Spada 8 Druzheliubov 5 Letizia 2 Bolletta 7 Alioto, Skesters 15 Onwuta, La Bua 6. All.Priulla / Vice All. Mammina

Climaway Basket Monopoli. El Agbani ne Dincic 16 Spatti 9 Indiveri ne Mastrototaro, Calisi 9 Zupan 22 Milosevic 7 Casato, Sirakhov 11. All. Ponticiello

Arbitri: Tartamella – Cappello

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