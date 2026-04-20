Si è insediato oggi Salvatore Campagna, nuovo comandante della Polizia Locale di Milazzo. A Palazzo dell’Aquila stamattina si è svolto il passaggio di consegna tra il comandante Campagna e Giacomo Villari che dopo oltre tre anni lascia Milazzo.

A Villari vanno i ringraziamenti dell’assessore Francesco Coppolino con cui ha condiviso questi anni di lavoro. «Con la sua disponibilità, presenza, dedizione, umanità ed esperienza mostrata in ogni situazione – confessa l’assessore alla Polizia Locale – ha portato avanti la sua attività in maniera impeccabile. Da parte mia, dell’amministrazione comunale e di tutta la città il mio ringraziamento. L’augurio è quello di sempre nuovi successi. Al nuovo comandante invece il mio benvenuto in città».

IL COMUNICATO DEL COMUNE DI MILAZZO. L’insediamento del nuovo comandante, il dottor Salvatore Campagna, ha determinato la conclusione dell’incarico alla guida del Corpo di Polizia Locale dell’ingegnere Giacomo Villari che nei mesi scorsi si è trasferito presso la Città metropolitana di Messina.

Villari ha guidato la Polizia Locale per tre anni, durante i quali ha promosso un articolato percorso di riorganizzazione e innovazione dei servizi, contribuendo al rafforzamento dell’efficienza amministrativa e al miglioramento della sicurezza urbana.

Tra le principali attività svolte si evidenzia, in materia di gestione dei parcheggi a pagamento, la pianificazione e l’avvio nel 2023 del servizio in forma diretta, nonché la redazione, nell’ottobre 2025, del Piano Economico Finanziario propedeutico all’affidamento in house ad AS Milazzo Servizi.

Particolare attenzione è stata dedicata ai servizi per le persone con disabilità, attraverso la riorganizzazione delle procedure, l’assistenza all’utenza, la collaborazione con l’ASP per il rilascio delle certificazioni, l’aggiornamento della banca dati, l’approvazione del disciplinare per gli stalli riservati e l’attivazione del servizio di consegna domiciliare dei pass nei casi di necessità.

Rilevante anche l’attività sui passi carrabili, con una ricognizione capillare delle autorizzazioni, l’incrocio con le banche dati dei pagamenti e l’avvio dei procedimenti di revoca per le posizioni irregolari. L’azione ha portato alla revoca di 257 autorizzazioni, alla rimozione di 26 cartelli abusivi e alla regolarizzazione complessiva del sistema. Nell’ambito dei controlli sono stati inoltre revocati 60 stalli riservati a persone con disabilità non conformi. In ambito di protezione civile si segnalano l’aggiornamento del Piano Comunale, la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato, la redazione del Piano di evacuazione e il coordinamento delle operazioni in occasione della bonifica dell’ordigno bellico nel gennaio 2026.

Sul fronte della mobilità urbana è stato affidato l’incarico per la redazione del primo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) ed è stato aggiornato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).

Per quanto riguarda la sicurezza, è stata potenziata la rete di videosorveglianza anche grazie a finanziamenti regionali ed è stato introdotto l’utilizzo di tecnologie innovative, tra cui un drone, con contestuale formazione del personale. È stato inoltre rafforzato il controllo del territorio mediante il ripristino dei posti di controllo e l’introduzione del turno serale del sabato (18-24) per tutto l’anno, in coordinamento con le altre Forze dell’Ordine.

Completano il quadro gli interventi di riorganizzazione interna del Corpo, con particolare attenzione alla formazione e alla valorizzazione del personale.

L’Amministrazione comunale esprime apprezzamento per il lavoro svolto da Giacomo Villari e formula a Salvatore Campagna i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, nel segno della continuità e del rafforzamento dei servizi a tutela della comunità.

SALVATORE CAMPAGNA. Campagna, 51 anni, porta con sé una consolidata esperienza maturata in diversi enti del comprensorio tirrenico e della riviera jonica. Nel suo percorso professionale anche l’incarico di sindaco del Comune di Condrò, esperienza che ha contribuito a rafforzarne le competenze amministrative e gestionali. Con questa nomina, l’Amministrazione comunale intende imprimere un deciso impulso al potenziamento del settore della Polizia Locale, considerato strategico per il presidio del territorio, la sicurezza urbana e il miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini. In un contesto urbano che richiede una sempre maggiore attenzione alla regolamentazione della circolazione e alla gestione dei flussi veicolari, il ruolo del Corpo diventa centrale per garantire ordine, legalità e vivibilità.

«Sono orgoglioso di assumere questo incarico e di poter mettere la mia esperienza al servizio della comunità – ha dichiarato il comandante Salvatore Campagna –. Sono contento di essere a Milazzo, una città dinamica e con grandi potenzialità. Lavorerò con impegno e spirito di collaborazione per rafforzare la presenza della Polizia Locale sul territorio, migliorare l’organizzazione del Corpo e rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini».

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